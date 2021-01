Berbagai Kopi Unik di Daily Dose Coffee

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Memasuki usianya yang kedua tahun, Daily Dose Coffee kini sudah berkembang menjadi sembilan outlet dari satu outlet di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.93-95 Medan (Kesawan).

Satu di antaranya kini ada di Jakarta dan sisanya merambah hampir di seluruh Kota Medan.

Daily Dose Coffee ini memiliki ciri khas. Kemasan kopi dibuat unik seperti bentuk infus sesuai dengan nama minumannya yakni infus. Selain itu ada pula minuman dengan nama vaksin.

"Kemasan ini semuanya sudah food grade jadi tak perlu khawatir. Itu jadi ciri khas kita sendiri. Baik infus dan vaksin isinya kopi, susu, dan gula aren. Namun keduanya berbeda dalam intensitas kopinya. Dimana jenis infus kopinya lebih strong, sedangkan vaksin lebih standar," kata Pemilik Daily Dose Coffee Rudy, Selasa (19/1/2021).

Ia mengatakan ide membuat minuman yang berbentuk infus itu karena Rudy mencari identitas yang beda dari gerai kopi lain. Ia mengatakan dengan nama yang unik akan membuat orang penasaran dan mau mencoba.

Di gerai kopi ini tersedia kopi dan juga minuman non kopi. Selain infus dan vaksin, di Daily Dose Coffee juga terdapat menu lainnya seperti teh imunisasi, milo unit gawat darurat (UGD), lemonade madness, dan lain sebagainya.

Khusus Daily Dose Coffee di Kesawan ini tersedia juga berbagai makanan lain seperti sate padang, burger, roti bakar, kentang goreng, nasi goreng, dan juga berbagai makanan ringan yang cocok untuk menemani minum kopi.

Rudy mengatakan sejak awal membuka gerai kopi, pihaknya sudah fokus pada penjualan secara online atau take away. Hanya dua dari sembilan outlet menyediakan area untuk makan di tempat.

"Kebanyakan kita menawarkan penjualan untuk take away atau online dengan aplikasi ojek daring sekitar 80 persen. Hanya dua outlet yang bisa dine in. Namun di konsep dengan non formal agar suasananya nyaman untuk minum kopi," katanya

Fasilitas seperti stop kontak dan wifi juga tersedia. Sehingga Daily Dose Coffee Kesawan dan Katamso bisa menjadi pilihan untuk ngopi sambil kerja, berkumpul dengan teman, dan kegiatan lainnya.