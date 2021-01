Live Mola TV Jam 01.00, Link Live Streaming Man City Vs Aston Villa, Citizens Bisa Dapat 2 Bonus

(POOL/GETTY IMAGES VIA AFP)

TRIBUN-MEDAN.com - Manchester City akan menjamu Aston Villa di Stadion Etihad pada Rabu (20/1/2021) waktu setempat atau Kamis pukul 01.00 WIB.

Duel Man City vs Aston Villa bisa disaksikan via live streaming Mola TV. Link Streaming Man City vs Aston Villa bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Manchester City bisa mendapat dua bonus jika sanggup memenangkan pertempuran melawan Aston Villa malam nanti.

Seperti pada pertandingan sepak bola pada umumnya, Manchester City bisa mendapatkan tiga poin jika berhasil memenangkan laga yang merupakan rangkaian pekan ke-1 Liga Inggris 2020-2021 itu atas Aston Villa.

Namun, angka penuh bukan satu-satunya hal yang mungkin didapat Manchester City jika memenangkan laga tersebut.

Pasukan Pep Guardiola itu bisa mendapat setidaknya dua bonus lainnya, yakni menjadi pemuncak klasemen untuk sementara waktu dan juga menyamai rekor Tottenham Hotspur.

Angka penuh akan membuat Manchester City menduduki urutan teratas klasemen Liga Inggris.

Saat ini Manchester City telah mengoleksi 35 poin, dan tiga angka akan membuat perolehan mereka sama dengan sang pemuncak saat ini, Leicester City, yakni 38 poin.

Meski jumlah poin sama, Manchester City akan menjadi pemuncak lantaran memiliki selisih gol yang lebih baik dari Leicester.

Sebelum laga melawan Aston Villa dimainkan, Manchester City memiliki selisih gol sebesar surplus 16, sedangkan Leicester saat ini hanya +14 gol.

