LIVE TVRI Juventus Vs Napoli Malam Ini, Hasrat Pirlo Raih Gelar Perdana Bersama Bianconeri

TRIBUN-MEDAN.com - Perebutan Piala Super Italia akan mempertemukan peraih scudetto Serie A musim lalu, Juventus, dengan jawara Coppa Italia, Napoli.

Laga Juventus vs Napoli pada ajang Piala Super Italia bakal digelar di Stadion Mapei, Reggio Emilia, Rabu (20/1/2021) malam waktu setempat atau Kamis dini hari pukul 03.00 WIB live TVRI.

Selain bisa disaksikan di TVRI, duel Juventus vs Napoli juga bisa ditonton via live streaming gratis dari HP. Untuk link streamingnya bisa diakses menjelang kick off.

Andrea Pirlo berhasrat mempersembahkan gelar perdana bagi Juventus.

Andrea Pirlo selaku pelatih Juventus mengusung ambisi tinggi pada pertandingan tersebut.

Pirlo bertekad memenangi duel kontra Napoli demi memberikan gelar pertama bagi Si Nyonya Tua.

Tekad Pirlo untuk mengalahkan Napoli semakin besar karena ia ingin membayar hasil buruk yang diraih Juventus ketika bersua Inter Milan di pentas Serie A akhir pekan lalu.

Baca juga: JADWAL & Link Streaming Liga Inggris Malam Ini, Duo Manchester Berlaga, Kans Rebut Tahta Klasemen

"Ini adalah pertandingan penting, final. Ini datang setelah kekalahan telak di Serie A," ungkap Pirlo dilansir Football Italia.

"Kami sangat ingin bangkit dengan determinasi dan rasa lapar untuk membawa pulang trofi," ucap Pirlo menegaskan.

Juru taktik berusia 41 tahun itu menambahkan, timnya sudah melupakan hasil buruk akhir pekan lalu di mana Juventus kalah 0-2 dari Inter Milan.