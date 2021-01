Nikita Mirzani Blakblakan Urusan Ranjang dengan Pria 163 Kilogram, Enggak Bisa Diapa-apain

Bagi Nikita Mirzani, melakukan hubungan badan dengan pria gemuk tak mampu memenuhi fantasi seksualnya yang liar.

TRIBUN-MEDAN.com - Dikenal sebagai artis yang blak-blakan,Nikita Mirzani umbar kehidupan ranjangnya.

Nikita pernah jalin asmara dengan pria tambun atau berbobot besar.

Bahkan, menurut Nikita Mirzani, berpacaran dengan pria gemuk sungguh melelahkan baginya.

Apalagi saat Nikita Mirzani hendak berhubungan seksual dengan mantannya yang gemuk.

Nikita Mirzani (YouTube)

Nikita Mirzani mengakui dirinya kapok berpacaran dengan pria yang memiliki berat badan 163 kilogram.

Selain repot, menurut Nikita Mirzani pacaran dengan pria gemuk, apalagi saat melakukan hubungan seksual, sangat melelahkan.

"Zaman dulu banget tahun 2005 something, gue punya mantan beratnya 163 kilo," ucap Nikita Mirzani seperti Grid.ID (grup TribunJatim.com) kutip dari YouTube Tema Indonesia, Jumat (15/1/2021).

"Iya kapok. Karena lelah di gua," tambah janda 3 anak tersebut.

Bagi Nikita Mirzani, melakukan hubungan badan dengan pria gemuk tak mampu memenuhi fantasi seksualnya yang liar.

"Sebenernya, sih, gue mau badannya montok, mau badannya gede segala macem, it doesn't matter for me anyway."