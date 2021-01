Prediksi Juventus Vs Napoli Piala Super Italia, Pirlo Waspadai Tiga Kekuatan Pasukan Partenopei

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan duel sengit perebutan Supercoppa atau Piala Super Italia antara Juventus vs Napoli, Rabu (20/1/2021) atau Kamis dini hari.

Laga Juventus vs Napoli pada ajang Piala Super Italia bakal dilangsungkan di Stadion Mapei, Reggio Emilia, live TVRI pukul 03.00.

Selain bisa disaksikan di TVRI, duel Juventus vs Napoli juga bisa ditonton via live streaming gratis dari HP. Link streaming gratis Juventus vs Napoli bisa diakses menjelang kick off.

Juventus tampil di Piala Super Italia sebagai peraih scudetto Serie A musim lalu.

Sementara, Napoli adalah jawara Coppa Italia. Supercoppa Italiana edisi kali ini menjadi kesempatan bagi Juventus untuk membalaskan dendam kepada Napoli.

Pada final Coppa Italia musim lalu, Juventus yang dilatih oleh Maurizio Sarri gagal menjadi juara usai dikalahkan Napoli dengan skor 2-4 melalui adu penalti.

Di pentas Serie A atau kompetisi teratas Liga Italia musim ini, Juventus seharusnya bersua Napoli pada giornata ketiga.

Namun, jadwal pertandingan itu menjadi kontroversi. Juventus sempat dinyatakan menang WO karena Napoli tak bisa hadir di stadion lantaran adanya kasus positif Covid-19 di skuadnya.

Kubu I Partenopei, julukan Napoli, kemudian mengajukan banding ke ke Dewan Jaminan Olahraga Komite Olimpiade Italia (CONI) dan dikabulkan.

Alhasil, duel Juventus kontra Napoli di Serie A musim ini dijadwal ulang.