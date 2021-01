Amanda Manopo Akui Siap Menikah dengan Billy Syahputra Meski Hal Ini Jadi Penghalang : Saya Cinta

TRIBUN-MEDAN.com- Artis Amanda Manopo diketahui tengah berpacaran dengan Billy Syahputra.

Keduanyapun kerap kali menunjukkan keromantisan.

Seperti ketika Amanda Manopo berulang tahun, adik almarhum Olga Syahputra itu membuat kejutan untuk sang kekasih.

Amanda Manopo mengaku siap jika harus menikah dengan Billy Syahputra.

Meski saat ini perbedaan keyakinan beribadah menjadi penghalang, Amanda Manopo dan Billy Syahputra siap menikah.

Apalagi sejak Sabtu (16/1/2021) menginjak 30 tahun, Billy Syahputra siap menikah.

Pekerjaan yang kini dilakoni Amanda Manopo dan Billy Syahputra juga telah membuat pasangan selebritas itu mapan.

"Saya cinta (Billy Syahputra). He is the one. I hope so," kata Amanda Manopo di kanal YouTube Dapur Bincang Online seraya mengaku sensitif dan mudah menangis ini.

Sejauh ini, setelah satu tahun menjadi pasangan kekasih, Amanda Manopo merasa yakin pada pilihannya bersama Billy Syahputra.