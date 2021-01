Bagian Tubuh yang Disukai dari Gisella, Wijin Langsung ke Toilet Tahu Gisel di Video Syur 19 Detik

TRIBUN-MEDAN.com - Jujur sebut bagian tubuh yang paling disukai, Wijin langsung ke toilet begitu tahu Gisel di video syur 19 detik.

Kasus video syur Gisella Anastasia masih menjadi perhatian publik.

Seperti yang kita ketahui, saat ditetapkan menjadi tersangka Gisel sedang pergi berlibur bersama sang kekasih, Wijaya Saputra alias Wijin.

Belum lama ini, Wijaya Saputra akhirnya buka suara soal kasus video syur yang melibatkan Gisella Anastasia.

Hal ini disampaikannya saat mengobrol di salah satu vlog Melaney Ricardo.

Kala itu, pria yang akrab disapa Wijin tersebut sedang berlibur bareng Gisel dan rekan-rekan artis lain di Nihi Sumba.

Foto 'Celana Basah' Wijin Saat Bareng Gisella Anastasia (Instagram @gisel_la)

Wijin rupanya pertama kali mendapat kabar dari seorang teman baik.

"Waktu itu malem, pas lagi makan, ngobrol, haha hihi, one of my friend telfon," ujar Wijin menceritakan percakapan mereka.

"'Jin ini lagi ada yang viral nih, there is video' 'Video apaan' ya gitu deh. 'Ah itu kan udah, yang sebelumnya kali' gitu kan. 'No, ini ada lagi. Gue minta ijin ya. gue kirimin'."

Setelah menerima video dari rekannya, Wijin pergi ke toilet.