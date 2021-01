FAKTA Jennifer Lopez: Dari Foto Telanjang, Tips Tubuh Bugar, Hingga Tampil di Pelantikan Joe Biden

TRIBUN-MEDAN.COM - Jennifer Lopez tampil menawan saat bernyanyi dalam momen pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris sebagai Presiden dan Wakil Presiden AS.

Penyanyi berusia 51 tahun tersebut membawakan lagu dari Woody Guthrie berjudul "This Land Is Your Land" yang menyentuh para hadirin di Gedung Capitol, Washington DC.

Lagu itu diakhiri JLo --demikian Jennifer Lopez biasa disapa-- dengan menambahkan "kebebasan dan keadilan untuk semua" dalam bahasa Spanyol.

Setelah Kamala Harris dilantik sebagai Wakil Presiden, JLo naik panggung dengan memakai busana layaknya seorang bidadari.

JLo memadukan mantel putih yang memiliki kerah berenda ruffle, bersama blus dan celana berwarna senada.

Tampilannya dilengkapi dengan aksesoris gelang mutiara dan cincin di tangan kiri dan kanan, serta anting yang juga berwarna putih. Rambut pirangnya diikat rapi.

Sehari sebelumnya, dia membagikan video di Instagram.

Video tersebut memperlihatkan dirinya yang berpose bersama anggota militer.