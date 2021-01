LINK NONTON 8 Drama Korea Terbaru, Ada Cheat on Me if You Can, True Beauty, hingga Mr Queen

TRIBUN-MEDAN.com- Menonton drama Korea bisa jadi aktivitas untuk kamu mengisi akhir pekan.

Berikut ini delapan drama Korea ongoing rekomendasi Tribunnews untuk menemani akhir pekanmu, dirangkum dari Asian Wiki:

1. Cheat on Me if You Can

Drama yang tayang di KBS2 ini sudah tayang sejak 2 Desember 2020 lalu.

Sesuai jadwal, Cheat on Me if You Can rencananya akan selesai pada 28 Januari 2021 mendatang.

Cheat on Me if You Can menceritakan tentang sosok Kang Yeo Joo (Cho Yeo Jeong) yang merupakan penulis terlaris.

Ia hanya menulis cerita kriminal tentang kasus pembunuhan kejam.

Ia pun terus menerus berpikir tentang bagaimana membunuh orang untuk novelnya.

Kang Yeo Joo menikah dengan Han Woo Sung (Ko Jun), yang berprofesi sebagai pengacara dengan spesialisasi perceraian.