Azka Corbuzier Tidak Menghadiri Acara Tunangan Mamanya, Memilih Bersama Ayah, Mereka Nonton Bioskop

TRIBUN-MEDAN.COM - KALINA OCTARANNY dan Vicky Prasetyo resmi berlamaran, Minggu (24/1/2021). Petunangan dihadiri oleh teman dekat dan sejumlah keluarga.

Petunangan ini akhirnya mengikis isu settingan di antara keduanya.

Sementara, momen bahagia Kalina tampaknya kurang lengkap tanpa hadirnya Azka Corbuzier.

Apa yang dilakukan anak Kalina Oktarani dan Deddy Corbuzier ini saat sang mama dilamar Vicky Prasetyo?

Dipantau melalui laman Instagram @azkacorbuzier, Minggu (24/1/2021), Azka Corbuzier justru asyik menghabiskan waktu bersama sang ayah.

Diketahui jika Azka dan Deddy Corbuzier tengah mengunjungi bioskop.

Tak hanya mengunggah momen bersama Deddy Corbuzier, Azka juga memperlihatkan kekonyolan mereka saat di dalam bioskop.

Azka Corbuzier asyik menghabiskan waktu bersama sang ayah di hari pertunangan Kalina Ocktaranny dan Vicky PrasetyoInstagram @azkacorbuzier ()

Deddy bahkan sempat tertawa terbahak-bahak usai mendapati Azka yang hampir terguling saat berlari.

"Why does no one want to be in the same room with me (Kenapa tidak ada yang mau seruangan denganku) #theater #cinema #hashtag," tulis Azka Corbuzier seperti dikutip Grid.ID dari laman Instagram-nya.

Seperti yang kita tahu, hubungan Kalina Ocktaranny dengan Vicky Praseto disebut-sebut tidak disetujui oleh Azka Corbuzier.