Feby Febiola Unggah Potret Cantiknya saat Pemotretan, Curhat Harus Make Up hingga 4 Jam

Saat pemotretan itu, Feby tampak mengenakan kain berbulu pelengkap penampilannya.

Riasan yang ia gunakan juga tidak terlalu tebal.

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris Feby Febiola tampil cantik dan mempesona saat melakukan pemotretan dengan seorang fotografer kondang.

Feby yang mengidap kanker ovarium ini terlihat elegan.

Tampak rambutnya yang masih tumbuh tipis namun tak mengurangi kecantikannya.

Feby pun sampai ikut terpesona dengan hasil foto-fotonya.

Ia secara maraton mengunggah foto-fotonya tersebut ke Instagram.

Meski terlihat simple, namun ia mengaku dandan merias diri hingga 4 jam.

The real beauty is from inside, not outside..