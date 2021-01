Kezia dan Joy Tersingkir dari Indonesian Idol, Penonton Ungkap Kekecewaan

TRIBUN-MEDAN.com - Nama Joy dan Kezia Sirait diumumkan sebagai yang tak lolos ke babak selanjutnya karena kurangnya dukungan suara.

Padahal, dua kontestan tersebut mendapat pujian karena suara mereka.

Sayangnya mereka harus rela mengubur impian dari panggung Indonesian Idol karena kalah suara dibanding peserta lainnya.

"Mohon maaf untuk @joy_fernando_10 & @keibieh perjalanan kalian di panggung #IndonesianIdol harus terhenti malam ini karena mendapatkan voting terendah.

Terimakasih atas perjuangannya See you on top," tulis akun resmi Indonesian Idol, dikutip Kompas.com, Selasa (26/1/2021).

Kabar tereliminasinya dua kontestan Indonesian Idol itu langsung ramai diperbincangkan.

Banyak yang tak menyangka kalau suara seperti milik Kezia dan Joy harus tersingkir.

"Sampai sekarang masih enggak ikhlas karena Kezia sama Joy tuh sebagus itu astaga," tulis akun @caristyaw_.

"Lho kok Joy sama Kezia udah ke eliminasi aja, calon juara malah harus out di awal-awal," tulis akun @Wibimahendra.

"Ya ampun Kezia dan Joy pulang, yang berteknik pada pulang. Fanbase-nya kurang, pada milih yang goodlooking apa dah," tulis akun @masnovaa.

"What Joy sama Kezia out, ga salah tuh Indonesian Idol bener-bener yah, hapuskan vote di Indonesian Idol," tulis akun @RizkyDMaulana.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kekecewaan Penonton Usai Kezia dan Joy Tersingkir dari Indonesian Idol"