LIVE Streaming West Brom Vs Man City Liga Inggris, Pujian Guardiola Juluki Allardice Pelatih Junius

Laga Cheltenham vs Man City pada putaran keempat Piala FA, Minggu (24/1/2021) dini hari WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Manchester City akan bertamu ke rumah West Bromwich Albion dalam laga pekan ke-20 Liga Inggris 2020-2021 di The Hawthorns, Selasa (26/1/2021) waktu setempat atau Rabu dini hari.

Duel West Brom vs Man City bisa disaksikan via live streaming Mola TV pukul 03.15 WIB. Link Live Streaming West Brom vs Man City bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Jelang bentrok dengan West Bromwich Albion, pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menyebut Sam Allardyce sebagai sosok yang genius.

Menurut catatan BBC, Man City memiliki rekor pertemuan yang superior atas West Brom.

Dari 18 pertemuan terakhir di Liga Inggris, The Citizens meraih 16 kemenangan dan 2 hasil imbang.

Keuntungan itu wajib dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Manchester City untuk meraih kemenangan.

Jika mampu mendulang 3 poin, Man City akan menempati puncak klasemen sementara Premier League untuk kali pertama pada musim ini.

Di sisi lain, West Brom sedang hancur-hancuran setelah hanya meraih 1 kemenangan dari 9 laga terakhir di Liga Inggris.

Kondisi itu membuat klub berjulukan The Baggies berada di posisi ke-19 atau zona degradasi.

Kendati demikian, Pep Guardiola menolak untuk meremehkan West Brom.

