Romantisnya Gisella Anastasia di Ulang Tahun Sang Kekasih

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Gisella Anastasia unggah pesan romantis untuk merayakan ulang tahun sang kekasih, Wijaya Saputra atau Wijin.

Lewat akun Instagram-nya, Gisel mengunggah foto duduk bersama Wijin, disertai keterangan cukup panjang.

Mulai dari ucapan selamat ulang tahun disertai doa.

"Happy birthday, Uncle J! Semakin ditambah tambahkan semuanya yg baik. Bertumbuh dan berjalan bersama sama Tuhan selalu, menjadi garam dan terang dimanapun kamu berada," tulis Gisel, dikutip Kompas.com, Selasa (26/1/2021).

Hingga ucapan terima kasihnya atas apa yang telah dilakukan selama ini, untuknya dan juga putrinya, Gempita Nora Marten.

"Teman tiktokan Gempi, teman main yg tanggap banget setiap liat kepalaku mulai mendidih pas lg kerja tapi Gempinya ngotot mau diladenin," tulis Gisel.

"Terimakasih untuk hatinya yg selalu mau mengasihi, melayani, dan belajar bersama. We love you," lanjut Gisel.

Wijin rupanya membaca pesan tersebut dan membalas dengan ucapan cinta.

"Love you too @gisel_la," tulis Wijin disertai emoji hati berwarna merah.

Unggahan tersebut kemudian banyak dibanjiri ucapan selamat ulang tahun dari sesama selebriti lainnya.

"HBD @jaysforeal wish u all the best in life n love," tulis Ade Govinda.

"Happy birthday @jaysforeal sehat2 teruss.... God bless," tulis Augie Fantinus.(*)

