Viral Video Istri Cegat Mobil Suami Bersama Selingkuhan, Netizen : The Real The World of The Married

Viral Video Istri Cegat Mobil Suami Saat Bersama Selingkuhan di Sulawesi Utara, Netizen : The Real The World of The Married

TRIBUN-MEDAN.com- Mendadak nama Angel menjadi viral di media sosial di Sulawesi Utara.

Hal tersebut setelah viral aksi seorang istri berinisial MEP nekat mencegat mobil suaminya JAK yang sedang berjalan.

Usut punya usut, ternyata sang istri melakukan hal ini, lantaran sang suami diduga sedang bersama Wanita Idaman Lain (WIL) alias selingkuhannya ENJL di dalam mobil.

Dalam video amatir yang beredar di akun Facebook Hotspot Manado, terdengar sang istri berlari mengejar mobil suaminya.

Diduga perempuan bernama Angel disebut sebagai perempuan lain dari suami MEP.

Kejadian tersebut kemudian membuat netizen teringat dengan kisah drama Korea, The World of the Married.

Banyak netizen yang menganggap kejadian yang dialami MEP sama persis dengan kejadian yang ada di drama Korea tersebut.

Beberapa akun di instagram memposting tentang kisah "The World Of Married" tersebut.

Nama Michaela Elsiana Paruntu menjadi sorotan publik setelah viral video perempuan hadang mobil suami karena kepergok selingkuh.