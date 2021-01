TRIBUN-MEDAN.com - Bukan Ariel NOAH, Bikin BCL Bucin pada Sosok Pria Tampan Dibocorkan Putra Bunga Citra Lestari.

BCL (Instagram @bclsinclair)

Penyanyi Bunga Citra Lestari sudah ramai dijodohkan dengan Ariel NOAH.

Kedekatan BCL dengan Ariel NOAH di atas panggung membuat netizen merestui hubungan keduanya.

BCL dan Ariel NOAH (Istimewa)

Meski begitu, ternyata bukan Ariel NOAH tapi BCL justru jatuh hati dengan sosok aktor tampan ini.

Sosok pujaan pelantun lagu Sunny itu diungkap sendiri oleh putra semata wayangnya, Noah Sinclair.

Ternyata BCL terciduk bucin dengan sosok aktor tampan asal Korea Selatan.

Aktor yang dimaksud adalah Park Seo Joon.

Sosok aktor asal Korea Selatan ini terkenal dengan drama hitsnya, mulai dari Fight My Way, What's Wrong with Secretary Kim, hingga Itaewon Class.

Bucinnya BCL pada sosok Park Seo Joon terungkap lewat kartu hari ibu dari sang putra tercinta, Noah Sinclair.