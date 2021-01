New PLN Mobile, Aplikasi Besutan PLN Menuju Transformasi Digital

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - PLN UIW Sumatera Utara dan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumatera Utara bersama Universitas Sumatera Utara menyelenggarakan webinar bertajuk PLN – MKI Menyapa dengan tema Digital Transformasi, Rabu (27/01/2021) melalui aplikasi Zoom.

Webinar ini merupakan tidak lanjut penandatangan Nota Kesepahaman antara PLN UIW Sumatera Utara dan Universitas Sumatera Utara mengenai Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tanggal 26 Oktober 2020.

Webinar dibuka oleh General Managaer PLN UIW Sumut M. Irwansyah Putra dan Ketua MKI Sumatera Utara Dr. H. M. Isa Indrawan, SE, MM.

General Manager PLN UIW Sumut M. Irwansyah Putra dalam sambutannya menyampaikan bahwa PLN terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan

“Di tengah perubahan segala aspek kehidupan ke arah digitalisasi, PLN terus mengembangkan layanan terpadu berbasis Teknologi Informasi yang easy to use. Untuk itu, pada bulan Desember 2020 PLN telah meluncurkan new PLN Mobile untuk memperbaharui aplikasi PLN Mobile yang telah ada,” kata Irwansyah Putra.



Pembahasan terkait New PLN Mobile kemudian dilanjutkan dalam sesi sharing yang disampaikan oleh Manager Layanan Prioritas PLN Gading Aji. Guru Besar Fasilkom USU Prof. Dr. Muhammad Zarlis, M. Sc juga berkesempatan berbagi ilmu mengenai “Smart Computing Dalam Menyukseskan Industri 4.0”.

Tidak hanya itu, General Manager PT Icon+ juga berbagi informasi terkait Smart Home & Stroom Net yang merupakan produk terbaru dari Icon+.

Kegiatan webinar yang diikuti hampir 170 peserta dari kalangan mahasiswa tersebut dipenuhi dengan antusiasme dari para peserta. Sesi tanya jawab dan kuis menutup webinar yang berlangsung sore hari ini.

(nat/tribun-medan.com)