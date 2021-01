Siaran Langsung Nonton Online Everton vs Leicester, Susunan Pemain & James Rodriguez Jadi Starter

TRIBUN-MEDAN.com - Siaran Langsung Everton vs Leicester di lanjutan Liga Inggris, Kamis (28/12/2020) via Live Streaming Mola TV.

Nonton Online di HP Everton vs Leicester via Live Streaming TV Online kick off pukul 03.15 WIB.

Link Live Steaming Everton vs Leicester bisa diakses via Live Streaming Mola TV yang ada di artikel ini.

Ya, tim tamu bertandang tanpa penyerang andalan Jamie Vardy.

Vardy yang sudah berusia 34 tahun adalah top skor Leicester City.

Di EPL 2020/2021, ia sudah mencetak 11 gol dan menyumbang 5 asis dalam 18 pertandingan.

Namun, kini ia harus menepi karena mengalami cedera. Tanpa Vardy, lini depan The Foxes mesti mencari solusi.

Di sisi lain, pasukan Brendan Rodgers sudah terbukti bisa memenangi laga ketika Vardy absen.

Laga ronde keempat FA Cup kontra Brentford akhir pekan lalu jadi contoh: The Foxes masih menang 1-3.

Cengiz Under, Youri Tielemans, dan James Maddison menjadi pencetak gol pada laga tersebut.