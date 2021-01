TERNYATA BCL Sedang Bucin dengan Sosok Aktor Berkulit Putih Ini, Bukan Ariel NOAH, Lantas Siapa ?

TRIBUN-MEDAN.COM - PENYANYI Senior Bunga Citra Lestari dikabarkan tengah dekat dengan pria ganteng asal Korea Selatan.

Bahkan, ia disebut-sebut sedang budak cinta alias bucin.

Padahal sebelumnya, saat masih berusaha bangkit usai Ashraf Sinclair meninggal dunia, ia dijodohkan oleh Ariel NOAH.

Apalagi, kala itu, Bunga Citra Lestari (BCL) sangat dekat dengan Ariel NOAH di atas panggung.

Akan tetapi, ternyata bukan Ariel NOAH yang membuat BCL jatuh hati.

Akan tetapi, ternyata bukan Ariel NOAH yang membuat BCL jatuh hati.

Sosok pujaan pelantun lagu Sunny itu diungkap sendiri oleh putra semata wayangnya, Noah Sinclair.

Ternyata BCL terciduk bucin dengan sosok aktor tampan asal Korea Selatan.

Aktor yang dimaksud adalah Park Seo Joon.

Sosok aktor asal Korea Selatan ini terkenal dengan drama hitsnya, mulai dari Fight My Way, What's Wrong with Secretary Kim, hingga Itaewon Class.

Bucinnya BCL pada sosok Park Seo Joon terungkap lewat kartu hari ibu dari sang putra tercinta, Noah Sinclair.