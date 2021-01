VIRAL Siswa Kelas 2 SD Tulis Hobi Ibunya Nonton Drama Korea Pada Jawaban Tugas Sekolah

TRIBUN-MEDAN.com - Dalam tugas anak yang duduk di kelas 2 SD itu, terdapat pertanyaan mengenai hobi sang ibu.

Tak disangka, sang anak menulis Ndrakor (nonton drama Korea) di kolom jawaban.

Momen tersebut diunggah oleh sang ibu di akun Tiktok miliknya.

Postingan sang ibu pun ramai dibanjiri komentar.

Banyak warganet mengaku terhibur setelah menonton video tersebut.

Saat dihubungi, sang ibu yang berinisial IS (26), mengatakan video tersebut ia buat pada Senin (25/1/2021) di akun TikTok @binttya miliknya.

IS juga membenarkan jawaban yang ditulis sang anak tak dibuat-buat.

"Benar saya memang suka banget nonton drakor (drama Korea), tapi juga pastinya ingat waktu ya," jelasnya, Selasa (26/1/2021).

IS menceritakan hobinya menonton drama Korea sudah dimulai sejak lama.

Serial drama Korea yang paling ia sukai yaitu The Heirs dan Crash Landing On You.