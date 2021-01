Hasil BWF World Tour Finals 2020 - Ahsan/Hendra Tembus Semifinal, Rayakan Kelahiran Buah Hati

LIVE Streaming Final BWF World Championship 2019 sedang Berlangsung, Ahsan/Hendra vs Jepang. Live Streaming Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2019, Siaran Langsung TVRI. (BADMINTON INDONESIA)

TRIBUN-MEDAN.com - Hasil BWF World Tour Finals 2020 berbeda dengan pasangan ganda putri Indonesia, Greysia/Apriyani yang tersingkir. Pasangan ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, melaju ke babak semifinal BWF World Tour Finals 2020.

Kepastian Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan menembus babak empat besar didapat setelah menumbangkan Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia), 18-21, 21-17, 21-11 pada laga terakhir Grup B BWF World Tour Finals 2020 di Impact Arena, Bangkok, Jumat (29/1/2021).

Hasil ini juga membuat Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan semakin menambang keunggulan 6-1 dalam rekor pertemuan dengan Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Kemenangan ini juga melengkapi kebahagiaan Mohammad Ahsan yang baru dikaruniai anak ketiga.

Anak ketiga buah cinta Ahsan dan sang istri, Christine Novitania, lahir pada hari ini, Jumat (29/1/2021).

Ahsan membagikan momen kebahagiaan tersebut lewat unggahan foto di akun Instagram pribadinya.

Penentuan pemain lolos dari fase grup ke babak selanjutnya dilihat dari jumlah kemenangan-Head to head, jumlah game-Head to head, dan jumlah poin-Head to head.

Baca juga: Hasil BWF World Tour Finals - Greysia/Apriyani Tersingkir, Kalah Tragis dari Wakil Malaysia

Jalannya pertandingan

Laga ketat langsung terjadi sejak awal gim pertama hingga skor 3-3.

Chia/Soh lalu menjauh 5-3 setelah mencetak dua poin beruntun.