Indra Bekti Umumkan Dirinya Positif Covid-19, Tak Ada Gejala dan Baru Tahu selepas Periksa Medis

TRIBUN-MEDAN.com - Covid-19 memang tak pernah pandang bulu dalam menginfeksi.

Mulai dari pejabat hingga public figure.

Terbaru, presenter Indra Bekti mengumumkan diri terpapar virus corona.

Hal itu ia beberkan dalam postingan di Instagram, Jumat (29/1/2021).

Suami Aldila Jelita itu mengunggah potret dirinya mengenakan masker.

"This is it, it’s my turn.

Ya ini saatnya, ini giliranku.

Allah sudah atur semuanya, kita tinggal menjalaninya dan berikhtiar," ungkap Bekti.

Bapak 2 anak itu mengaku dinyatakan positif Covid-19 pada 26 Januari 2021 lalu.

Lantaran tak merasakan gejala apapun, Bekti diperbolehkan menjalani isolasi mandiri.