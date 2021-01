Tak Disangka, Ternyata Hotman Paris Sering Dihukum Istri karena Genit Glendotan ke Cewek-cewek Seksi

TRIBUN-MEDAN.com - Pengacara kondang, Hotman Paris dikenal selalu glamor saat tampil depan kamera.

Bahkan sosok pengacara banyak artis ternama Indonesia ini juga dikenal sering bersama wanita-wanita cantik.

Hotman Paris Hutapea menjadi salah satu pengacara Tanah Air yang sering menjadi sorotan di media sosial.

Bukan hanya karena prestasinya di ranah hukum, Hotman sering menjadi buah bibir karena sifatnya yang dianggap "nakal".

Anggapan ini muncul setelah Hotman sering membagikan video-video bersama cewek seksi di akun Instagram pribadinya.

Lantas bagaimana pendapat istri Hotman, Agustianne Marbun soal sifat sang suami?

Rupanya Agustianne sudah menerima sifat baik dan buruk Hotman yang sudah menikah dengannya selama 40 tahun.

Hal tersebut diungkapkan wanita berdarah Batak itu saat menjadi bintang tamu " Hotman Paris Show" sepsial ulang tahun Hotman, Rabu (24/10/2018).

"Kakak share banyak yang bilang menjai istri Hotman Paris is not easy and you're very tough woman. Itu banyak banget (yang bilang). Resep dong untuk bisa menikah dengan seorang Hotman Paris dan untuk 40 tahun kebersamaan dengan terpaan yang banyak banget itu, gimana kak?" tanya Melaney Ricardo.

"Ya udah rezekinya aku, baik buruknya dia adalah suami aku," jawab Agustianne singkat.