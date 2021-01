Arsenal Vs Man United Live NET TV Malam Ini Jam 00.00 WIB, Setan Merah Masih Andalkan Rashford

TRIBUN-MEDAN.com - Duel big match akan tersaji pekan ke-21 Liga Inggris antara Arsenal vs Manchester United, malam ini atau Minggu (31/1/2021) dini hari.

Duel Arsenal vs Man United akan dihelat di Stadion Emirates, Sabtu (30/1/2021) atau Minggu dini hari pukul 00.00 WIB.

Laga arsenal vs Man United disiarkan langsung NET TV. Namun laga ini juga bisa diakses via live Streaming Mola TV. Link Streaming Arsenal vs Man United tersedia di akhir artikel ini.

Pertandingan melawan Arsenal bisa dikatakan bersejarah dalam karier striker Man United, Marcus Rashford .

Sebab, Arsenal adalah lawan yang bergabung dengan Man United ketika Marcus Rashford melakoni debut di Liga Inggris tujuh tahun yang lalu.

Momen itu terjadi pada 28 Februari 2016. Man United saat itu menjamu Arsenal di Stadion Old Trafford pada laga pekan ke-27 Liga Inggris 2015-2016.

Rashford yang kala itu baru berusia 18 tahun 3 bulan mendapat kesempatan debut di Liga Inggris dari pelatih Man United, Louis Van Gaal.

Tidak main-main, Van Gaal langsung menurunkan Rashford sejak awal pertandingan sebagai penyerang utama Man United.

Meski masih muda dan harus bermain di Stadion Old Trafford melawan tim sekelas Arsenal, Rashford terlihat tidak tertekan saat itu.

Rashford sukses membayar kepercaan Van Gaal dengan sumbangan gol dan satu assist untuk membantu Man United menang 3-2.

