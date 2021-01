Inilah Startup Berdampak Sosial Terbaik di The NextDev Talent Scouting 2020

Vice President Corporate Communications Telkomsel Adita Irawati bersama GM Corporate Social Responsibility Telkomsel Tubagus Husniyullah, CEO e-Fishery Gibran Huzaifah, dan Head of Jakarta Smart City Setiaji pada saat press conference pengumuman 20 Aplikasi Smart City & Smart Urban Terbaik The NextDev 2017.

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Telkomsel dengan bangga mengumumkan Komerce sebagai Best of The Best Startup pada ajang The NextDev Talent Scouting 2020.

Pengumuman pemenang tersebut dilakukan dalam babak Grand Final National Pitching yang digelar secara daring pada 28 Januari 2021, sekaligus menutup rangkaian penyelenggaraan program The NextDev Talent Scouting 2020.

Selanjutnya, seluruh finalis pada Grand Final National Pitching yang berjumlah 12 startup akan mengikuti program lanjutan yaitu The NextDev Academy 2021 untuk mengembangkan upaya dampak sosialnya.

Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro dalam Grand Final National Pitching The NextDev Talent Scouting 2020 menjelaskan Telkomsel mengucapkan selamat atas keberhasilan Komerce serta apresiasi bagi seluruh startup yang telah menampilkan ide-ide terbaiknya pada The NextDev Talent Scouting 2020.

"Telkomsel bersyukur dapat terus konsisten membangun perkembangan ekosistem digital di Indonesia melalui program The NextDev selama lima tahun terakhir ini. Melalui The NextDev, kami memfasilitasi para pemain industri kreatif digital untuk saling berkolaborasi dan memaksimalkan potensi digital untuk menghadirkan solusi berdampak positif yang dapat membuka segala kemungkinan bagi masyarakat," katanya.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo RI Widodo Muktiyo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Telkomsel yang sudah peduli dengan bangsa dan generasi muda.

Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, termasuk dari kekuatan startup, sehingga upaya ini dapat menunjukkan kemampuan generasi muda sebagai pahlawan digital yang mampu mengakselerasi transformasi digital di Tanah Air.

"Oleh sebab itu, mari kita mengoptimalkan peran digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dari segi bisnis, sosial, dan kemanusiaan, sebagai peluang yang bisa dimaksimalkan oleh kita bersama generasi muda," katanya.

The NextDev Talent Scouting sendiri merupakan kompetisi nasional bagi early-stage startup berdampak sosial positif yang mampu menjadi penguat ekosistem digital di Indonesia melalui implementasi teknologi di sektor yang lebih luas. Pada edisi kali ini, The NextDev Talent Scouting 2020 terbagi ke dalam empat kategori vertikal, yaitu EnviroTech For Better Planet, The Borderless Digital Economy, HealthTech Innovation, dan EdTech for All.

Tiap kategori dirancang berdasarkan Sustainable Development Goals dari PBB agar The NextDev Talent Scouting dapat membentuk startup yang mampu menyediakan solusi berbasis teknologi terkini terhadap tiap tantangan fundamental di tengah masyarakat.