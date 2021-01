SEDANG BERLANGSUNG Link Live Streaming Manchester City vs Sheffiled, Link Live Liga Inggris

TRIBUN-MEDAN.com - SEDANG BERLANGSUNG Link Live Streaming Manchester City vs Sheffiled, Link Live Liga Inggris

Di hari pertama Liga Inggris pekan ke-21, Manchester City akan menjamu Sheffiled United.

Jadwal Liga Inggris Manchester City vs Sheffield United rencananya bakal dilangsungkan pada Sabtu (30/1/2021) malam WIB di Etihad Stadium.

Kick-off pukul 22.00 WIB.

Link live streaming Manchester City vs Sheffield United dapat diakses melalui tautan di akhir artikel.

Gelandang Manchester City Ilkay Gundogan merayakan gol kedua pada pertandingan sepak bola Liga Inggris antara West Bromwich Albion dan Manchester City di stadion The Hawthorns di West Bromwich, Inggris tengah, pada 26 Januari 2021. (Laurence Griffiths / POOL / AFP)

The Citizens, julukan tuan rumah, tentu di atas angin dibanding lawannya. Pasukan Pep Guardiola tersebut memuncaki klasemen Liga Inggris, sementara Sheffiled United merupakan tim juru kunci.

Akan tetapi, The Citizens perlu belajar dari tetangganya, Manchester United. Pasalnya, Man United kalah 1-2 ketika menjamu tim berjuluk The Blades itu di Old Trafford.

Hasil mengejutkan tersebut tentu tak lepas dari pandangan Pep Guardiola agar tak meremehkan Sheffiled United.

Hanya saja, Man City sedikit tenang dengan rekor yang dia miliki sejauh ini di pentas Liga Inggris.

The Citizens belum pernah kebobolan satu kali pun pada empat pertandingan terakhir mereka.

"Ini adalah tim yang hidup lagi dari bahasa tubuhnya," puji Pep Guardiola soal lawan.