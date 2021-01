JADWAL Siaran Langsung Liga Inggris Chelsea vs Burnley Malam Ini| Catatan Duel Chelsea vs Burnley

Siaran langsung Liga Inggris antara Chelsea vs Burnley malam ini tayang di channel TV apa? Mola Tv menyiarkan laga Chelsea vs Burnley malam ini lewat layanan live streaming sebagai TV partner Premier League pada Minggu malam 31 Januari 2021, kick off pukul 19.00 WIB.

CHELSEA vs BURNLEY - Striker Chelsea Chelsea Timo Werner (kanan) mencetak gol ketiga mereka selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Burnley dan Chelsea di Turf Moor di Burnley, Inggris barat laut pada 31 Oktober 2020. (Alex Pantling / POOL / AFP)

Chelsea menjamu Burnley di pekan 21 Liga Inggris, dengan harapan meraih kemenangan perdana di bawah asuhan pelatih anyar Thomas Tuchel yang baru saja menggantikan Frank Lampard.

Siaran langsung dan live streaming Chelsea vs Burnley tayang di channel Mola Tv Premier League pada Minggu malam pukul 19.00 WIB.

Sesuai jadwal Liga Inggris matchday 21, laga Chelsea vs Burnley akhir pekan ini digelar di di Stamford Bridge.

Chelsea diprediksi akan menurunkan skuad terkuatnya demi skor kemenangan setelah sebelumnya hanya sekali menang di lima laga terakhirnya.

Berikut ulasan prediksi skor, formasi dan line up, H2H dan informasi tautan link siaran langsung lives treaming Chelsea vs Burnley di channel Mola Tv Premier League Minggu malam.

Pertandingan perdana pelatih baru Thomas Tuchel tidak berakhir manis meski tidak juga terlihat buruk karena hasil imbang saat melawan Wolves.

Pertandingan melawan Wolves itu menunjukkan betapa Chelsea masih mengalami kesulitan membobol gawang lawan meski dengan skuad yang tampak mumpuni.

Setidaknya 79 bola mereka kuasai saat melawan Wolves pekan lalu. Namun dari total 14 tembakan ke gawang, hanya lima yang tepat sasaran.