Link Nonton Online West Ham vs Liverpool Kick Off 23.30 WIB, Duel Krusial Berebut Papan Atas!

TRIBUN-MEDAN.com - Link Nonton Online West Ham vs Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris Minggu (31/12/2020) WIB via Live Streaming Mola TV.

Nonton Siaran Langsung West Ham vs Liverpool kick off pukul 23.30 WIB via Live Streaming www.mola.tv

Duel West Ham vs Liverpool di Liga Inggris dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau download Aplikasi Mola.TV di Appstore, Google Play dan Live Streaming TV Online di www.Mola.TV

Duel di London Stadium ini krusial bagi kedua tim.

Pasalnya, Liverpool dan West Ham hanya terpaut dua poin (37-35) .

Jika Liverpool menang, mereka bisa menjaga peluang untuk mengejar pemimpin klasemen Manchester City (41 poin).

Namun, jika kalah, Liverpool akan digusur oleh West Ham dan semakin tertinggal dalam persaingan di papan atas.

Liverpool sempat berturut-turut dikalahkan Burnley 0-1 di Anfield dan ditekuk Manchester United 2-3 di FA Cup.

Namun, pasukan Jurgen Klopp bisa bangkit dengan mengalahkan tuan rumah Tottenham 3-1 di pekan ke-20.

Mereka menang lewat gol-gol Trent Alexander-Arnold, Roberto Firmino, dan Mohamed Salah.