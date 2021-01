LIVE Streaming Chelsea Vs Burnley Kick Off Jam 19.00, Tuchel Percayakan Kepada Kai Havertz

Live streaming Chelsea vs Burnley Liga Inggris Jam 19.00 WIB, Minggu (31/1/2021)

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming duel Chelsea vs Burnley yang akan tersaji malam ini dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-21, Minggu (31/1/2021).

Duel Chelsea vs Burnley lanjutan pekan 21 Liga Inggris bakal digelar di Stadion Stamford Bridge, Minggu (31/1/2021) pukul 19.00 WIB.

Laga ini bisa disaksikan via live streaming Mola TV. Untuk link live streaming Chelsea vs Burnley bisa diakses di akhir artikel ini.

Selain bisa diakses via Mola TV, laga Chelsea vs Burnley juga bisa diakses secara gratis via Live streaming dari HP.

Link streaming gratis Chelsea vs Burnley bisa diakses menjelang kick off. Ikuti perkembangan live streamingnya di www.tribun-medan.com.

Baca juga: JADWAL Liga Spanyol Barcelona Vs Bilbao Jam 03.00, Los Leones Bawa Misi Lukai Messi Cs Lagi

Menjelang laga kontra Burnley pada pekan ke-21 Premier League 2020-2021, Pelatih Chelsea, Thomas Tuchel, mengungkapkan keyakinannya kepada Kai Havertz

Partai kandang melawan Burnley menjadi kesempatan bagi Thomas Tuchel untuk membukukan kemenangan perdananya sebagai pelatih Chelsea.

Sebelumnya, pada laga debut melawan Wolverhampton Wanderers (Wolves), Tuchel cuma bisa membawa Chelsea meraih hasil imbang 0-0.

Ketika The Blues, julukan Chelsea, bermain imbang tanpa gol kontra Wolves, Tuchel memberikan kepercayaan kepada Kai Havertz untuk bermain penuh selama 90 menit.

Baca juga: AC Milan Bakal Permanenkan Diogo Dalot, Siapkan 15 Juta Pounds Demi Dapatkan Bek Man United

Adapun, Havertz memang sedang menjadi sorotan lantaran belum mampu menunjukkan penampilan impresif bersama Chelsea.