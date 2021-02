TRIBUN-MEDAN.com - HASIL LIGA Inggris Manchester United Menang Telak 9-0 Atas Southampton| Rekor Man United

Manchester United mengukirkan namanya lagi dalam buku rekor usai membantai Southampton sembilan gol tanpa balas.

Manchester United memetik hasil fantastis dengan menang telak 9-0 atas Southampton pada pekan ke-22 Liga Inggris 2020-2021, Selasa (2/2/2021) waktu setempat atau Rabu dini hari WIB.

Gelontoran gol Manchester United dalam laga yang dihelat di Stadion Old Trafford itu dicetak oleh Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, Edinson Cavani, Scott McTominay, dan Anthony Martial yang mengemas brace alias dua gol.

Adapun satu gol lainnya hadir dari gol bunuh diri bek Southampton, Jan Bednarek.

Dengan menang 9-0, Manchester United kembali mengukirkan namanya ke dalam buku rekor Premier League.

Hal tersebut menjadi rekor karena hanya pernah terjadi dua kali sebelumnya.

Dilansir BolaSport.com dari Opta, dua tim yang mampu mencatatkan kemenangan sembilan gol tanpa balas adalah Manchester United (9-0 vs Ipswich Town tahun 1995) dan Leicester City (9-0 vs Southampton tahun 2019).

9-0 - This is only the third ever a side has won a Premier League game by 9+ goals;



1995 Manchester United 9-0 Ipswich Town

2019 Southampton 0-9 Leicester City

2021 Manchester United 9-0 Southampton





