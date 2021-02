LINK Live Streaming Wolves Vs Arsenal Jam 01.00, Tak Live TV Nasional, Nonton Di Sini Secara Gratis

Para pemain Arsenal merayakan gol Kieran Tierney ke gawang West Bromwich Albion pada laga pekan ke-17 Liga Inggris 2020-2021 di Stadion The Hawthorns, Sabtu (2/1/2021) atau Minggu dini hari WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming duel antara Wolves vs Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-22, Selasa (2/2/2021) malam waktu setempat atau Rabu dini hari.

Pertandingan Wolves vs Arsenal digelar di Stadion Molineux, live Mola TV pukul 01.00 WIB.

Duel Wolves vs Arsenal bisa disaksikan via live streaming secara gratis. Untuk link live streaming Wolves vs arsena secara gratis bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Arsenal akan melakoni laga sulit saat bertamu ke markas Wolverhampton Wanderers (Wolves).

Bertamu ke markas Wolves, Mikel Arteta selaku juru taktik Arsenal berbicara mengenai pertemuan terakhir kedua tim di pentas Liga Inggris.

Arteta berbicara bagaimana timnya kesulitan menghadapi pasukan tim besutan Nuno Espirito Santo.

Pada pertemuan terakhir di Stadion Emirates, 29 November 2020, Wolverhampton berhasil mencuri tiga poin di markas Arsenal berkat kemenangan 2-1.

"Saat itu adalah pertandingan yang sulit karena kami memulai permainan dengan sedikit lambat," kata Arteta dalam konferensi pers dikutip dari laman resmi Arsenal, Senin (1/2/2021).

"Kami kebobolan satu gol, kami mencetak gol dan kemudian kami mendominasi permainan. Tetapi kemudian kami kebobolan satu gol lagi dalam serangan balik," ujar Arteta.

Arteta Kini pada pertemuan kedua di pentas Liga Inggris, Arteta siap menghadapi pasukan Nuno Santo.

