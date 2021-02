LIVE Mola TV Jam 03.00, Tottenham Vs Chelsea Liga Inggris, Ujian Berat untuk Perdana Thomas Tuchel

TRIBUN-MEDAN.com - Duel big match Liga Inggris akan tersaji antara Tottenham Hotspur vs Chelsea dalam laga penutup pekan ke-22, Jumat (5/2/2021) dini hari nanti.

Pertandingan Tottenham Hotspur vs Chelsea akan dilangsungkan di Tottenham Hotspur Stadium, Jumat (5/2/2021) dinihari WIB.

Duel yang mempertemukan tim sesama London itu tak disiarkan TV Nasional NET TV. Laga ini dapat anda saksikan secara langsung LIVE Mola TV mulai pukul 03.00 WIB.

Pertandingan Tottenham vs Chelsea juga bisa disaksikan via live Streaming Mola TV. Untuk link live streaming Tottenham vs Chelsea bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Laga menghadapi Tottenham Hotspur akan menjadi ujian berat untuk pertama bagi pelatih anyar Chelsea, Thomas Tuchel.

Tuchel ditunjuk sebagai suksesor Frank Lampard di Chelsea pada akhir Januari kemarin.

Dia mendapat kontrak berdurasi 18 bulan atau 1,5 tahun.

Mantan pelatih Paris Saint-Germain itu diharapkan mampu mendongkrak performa The Blues yang kerap tampil angin-anginan pada musim ini.

Sejauh ini, Tuchel telah menjalani dua laga bersama Chelsea di ajang Liga Inggris.

Hasilnya, Chelsea meraih hasil imbang melawan Wolverhampton Wanderers (0-0) dan menang atas Burnley (2-0).

