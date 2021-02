LIVE Streaming Tottenham Vs Chelsea, Tak Disiarkan TV Nasional, Ziyech Akui Sudah Beradaptasi

TRIBUN-MEDAN.com - Duel big match Liga Inggris akan tersaji antara Tottenham Hotspur vs Chelsea dalam laga penutup pekan ke-22, Jumat (5/2/2021) dini hari nanti.

Pertandingan Tottenham Hotspur vs Chelsea akan dilangsungkan di Tottenham Hotspur Stadium, Jumat (5/2/2021) dinihari WIB.

Duel yang mempertemukan tim sesama London itu tak disiarkan TV Nasional NET TV. Laga ini dapat anda saksikan secara langsung LIVE Mola TV mulai pukul 03.00 WIB.

Duel Tottenham vs Chelsea juga bisa disaksikan via live Streaming Mola TV. Untuk link live streaming Tottenham vs Chelsea bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Pemain anyar Chelsea, Hakim Ziyech, menyebutkan bahwa dirinya sudah mampu beradaptasi di Chelsea.

Hakim Ziyech didatangkan Chelsea dari Ajax Amsterdam pada 1 Juli 2020 dengan mahar sebesar 40 juta euro atau sekitar 674 miliar rupiah.

Mantan pemain Ajax ini baru tampil sebanyak 11 kali di Liga Inggris musim 2020-2021 dengan mencetak satu gol dan tiga assist.

Pada awal musim Liga Inggris musim 2020-2021, Ziyech harus menunda debutnya dikarenakan cedera lutut.

Ziyech baru melakoni debut kala Chelsea di tahan imbang Southampton pada pekan kelima Liga Inggris musim 2020-2021 di Stamford Bridge, Sabtu (17/10/2020).

Pemain asal Maroko ini mengatakan bahwa bahwa dia akhirnya merasa nyaman di Chelsea setelah mengalami periode sulit di awal kepindahannya.

