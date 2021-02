Tottenham Vs Chelsea Jam 03.00, Tak Live TV Nasional, Mourinho Beberkan Kondisi Terbaru Harry Kane

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan duel big match Liga Inggris antara Tottenham Hotspur vs Chelsea Dalam laga penutup pekan ke-22, Jumat (5/2/2021) dini hari nanti.

Pertandingan Tottenham Hotspur vs Chelsea akan dilangsungkan di Tottenham Hotspur Stadium, Jumat (5/2/2021) dinihari WIB.

Duel yang mempertemukan tim sesama London itu juga dapat anda saksikan secara langsung LIVE Mola TV mulai pukul 03.00 WIB.

Duel Tottenham vs Chelsea juga bisa disaksikan via live Streaming Mola TV. Untuk link live streaming Tottenham vs Chelsea bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Pelatih Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, memberikan kabar terbaru terkait cedera Harry Kanemenjelang laga pekan ke-22 Liga Inggris melawan Chelsea, Jumat (5/2/2021) dini hari WIB.

Bomber andalan Spurs itu mengalami cedera pergelangan kaki ketika melakoni laga kontra Liverpool pekan lalu.

Adapun pertandingan itu dimenangi oleh Liverpool dengan skor 3-1 di Stadion Tottenham Hotspur, London.

Pasca pertandingan tersebut, Tottenham Hotspur kembali menelan kekalahan 0-1 ketika bertandang ke markas Brighton dalam pertandingan pekan ke-21 Liga Inggris.

Kemungkinan Kane juga masih absen pada pertandingan kontra West Brom akhir pekan nanti.

Namun, Mourinho mengatakan bahwa striker asal Inggris itu berpeluang comeback di ajang Piala FA melawan Everton minggu depan.