Aston Villa Vs Arsenal Kick Off 19.30 WIB, Live Streaming Mola TV, Komentar Kedua Pelatih

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming duel Aston Villa vs Arsenal Liga Inggris pekan ke-23 malam ini, Sabtu (6/2/2021).

Liga Inggris yang telah memasuki pekan 23 bakal mempertemukan Aston Villa vs Arsenal, pada Sabtu (6/2/2021) malam.

Pertandingan antara Aston Villa vs Arsenal dijadwalkan berlangsung di Villa Park, mulai pukul 19.30 Wib Live Mola TV.

Duel Aston Villa vs Arsenal bisa disaksikan via live streaming Mola TV. Untuk link live streamingnya tersedia di akhir artikel ini.

Namun laga Aston Villa vs Arsenal bisa juga ditonton secara gratis dari HP via live streaming. Link streaming gratis dari HP bisa diakses menjelang kick off. Ikuti perkembangan live streaming di www.tribun-medan.com.

Tim tuan rumah Aston Villa memiliki statistik mengesankan ketika menghadapi Arsenal dalam dua pertemuan terakhir.

Dalam dua pertemuan terakhir, Aston Villa berhasil mempecundangi Arsenal dengan kemenangan beruntun.

Kemenangan pertama diraih akhir musim lalu atau tepatnya pekan 37 Liga Inggris 2019/2020 dengan skor tipis 1-0 di Villa Park.

Berikutnya terjadi di pertemuan pertama Liga Inggris musim ini pekan ke-8 dengan mengalahkan Arsenal di Emirates Stadium.

Arsenal yang pada pertemuan pertama bertindak sebagai tuan rumah terlebih dahulu harus menyerah dengan skor tiga gol tanpa balas.

