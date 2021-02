Intip Foto Pernikahan Ikke Nurjanah dengan Kerlie Fu, Ikke Pamer Cincin Kawin Setelah Janda 14 Tahun

TRIBUN-MEDAN.com - Intip Foto Ikke Nurjanah, Bahagia Dinikahi Kerlie Fu, Pamer Cincin Kawin Setelah Janda 14 Tahun

Ikke Nurjanah akhirnya menikah dengan pria pujaannya Karlie FU.

Penyanyi dangdut tersebut tampak bahagia seperti foto yang diposting suaminya Kerlie Fu.

Ikke Nurjanah menikah kali, menandai lepas status janda yang sudah melekat padanya selama 14 tahun.

Pernikahan mereka diketahui dari postingan masing-masing, pada Jumat (5/2/2021).

Karlie Fu memosting foto dirinya dan Ikke Nurjanah dalam balutan busana pengantin.

Pada foto pertama, keduanya saling tatap dan bergandeng tangan.

Ada pula saat Karlie Fu dan Ikke berdoa, memamerkan cincin kawin, hingga foto bersama sanak keluarga.

"I’m glad you are thoughtful, I’m glad you are understanding, I’m glad you are so much fun to be around, but most of all I’m glad you are my wife. I love you," tulis Karlie Fu dalam keterangan.

(Aku senang kamu bijaksana, aku senang kamu pengertian, aku senang kamu begitu menyenangkan, tapi yang paling penting, aku senang kamu adalah istriku. Aku mencintaimu).