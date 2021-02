JADWAL Siaran Bola Malam Ini, Juventus Vs AS Roma Live RCTI, Man United Vs Everton di Mola TV

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran pertandingan sepak bola malam ini Sabtu (6/2/2021) akan tersaji laga seru dari Liga Italia Juventus vs AS Roma, serta ada Manchester United dan Arsenal di pentas Liga Inggirs.

Duel big match Liga Italia menghadirkan laga Juventus vs AS Roma yang akan dihelat di Staidon Allianz mulai pukul 00.00 WIB.

Duel Juventus vs AS Roma dapat disaksikan via RCTI dan RCTI plus mulai malam ini.

Laga big match Liga Italia itu bakal berlangsung alot lantaran mengacu pada komposisi pemain kedua tim.

Baik Juventus maupun AS Roma sama-sama dihuni oleh para pemain kelas dunia nan mumpuni yang siap memberikan yang terbaik untuk tim masing-masing.

Juventus pastinya memiliki seorang Cristiano Ronaldo yang bakal jadi andalan utama Bianconeri dalam mengobrak-abrik pertahanan I Lupi, julukan AS Roma.

Kepiawaian CR7 dalam mengekseskusi peluang di dalam kotak penalti bakal menjadi pekerjaan rumah untuk barisan belakang Serigala Ibukota.

Terlebih mega bintang asal Portugal itu memiliki pemain lain yang tak kalah mentereng untuk menyokong pergerakannya.

Satu di antara pemain Si Nyonya Tua yang kini tengah mendapat sorotan adalah Weston McKennie.

Pemain muda pinjaman dari Schalke ini menjelma sebagai metronom Andrea Pirlo di lini tengah.

