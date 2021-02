CERITA Chef Renatta yang Kerap Diajak Kencan oleh Pria Melalui DM hingga Dikirimi Foto Tak Senonoh

TRIBUN-MEDAN.COM - Sejak muncul menjadi juri Masterchef Indonesia, Renatta Moeloek makin dikenal masyarakat luas di Tanah Air.

Chef Renatta, sapaan akrab Renatta Moeloek, menyadari popularitasnya makin menanjak saat jumlah pengikut di Instagram naik drastis. Bahkan dirinya pun banyak dikagumi kaum Adam.

Sejak saat itu, Chef Renatta mulai sering mendapat pesan melalui fitur direct message (DM) dari para pengikutnya.

"Semenjak gua appear on TV, tiba-tiba followers naik banget. And random people start like talking to me," ujar Renatta seperti Grid.ID kutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu (30/1/2021).

Chef Juna, Chef Arnold dan Chef Renatta.

Bagi Chef Renatta, dapat banyak DM dari orang tak dikenal membuat ia menyadari sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya.

Mantan kekasih penyanyi Dikta ini menyimpulkan bahwa ternyata sangat banyak orang aneh di dunia ini.

"Mungkin sekarang gua udah gak baca semuanya. Tapi it make me realize sebanyak itu orang aneh di dunia ini," lanjutnya.

Chef Renatta mengaku tak habis pikir ada orang asing yang curhat padanya melalui DM tersebut.

"Gak selalu cowok, can be anyone. Ada yang curhat panjang. Jadi di DM ngomongin about their day aja."

"Itu panjang banget, bisa kayak essay. You can scroll terus-terusan itu gak abis-abis," jelasnya.