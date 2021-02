LINK Siaran Langsung Liverpool Vs Man City, Peluang Sterling Samai Catatan Aguero dan Messi

TRIBUN-MEDAN.com - Raheem Sterling memiliki kans untuk menyamai pencapaian Lionel Messi dan Sergio Aguero ketika Manchester City menghadapi Liverpool nanti malam.

Laga Liverpool vs Man City pada gameweek 23 Premier League 2020-2021 akan dilangsungkan di Stadion Anfield, Minggu (7/2/2021) pukul 23.30 WIB.

Duel Liverpool vs Man City disiarkan langsung NET TV dan Mola TV.

Melawat ke kandang Liverpool, Manchester City akan kembali bertumpu kepada Raheem Sterling.

Winger berusia 26 tahun itu saat ini merupakan salah satu pemain tersubur pasukan Pep Guardiola di Premier League dengan koleksi tujuh gol.

Koleksi gol Sterling sama dengan gelandang Man City asal Jerman, Ilkay Guendogan.

Adapun Sterling selalu mencetak gol pada dua pertandingan Premier League terakhir yang ia lakoni.

Sterling menyumbang satu gol ketika The Citizens menang 5-0 atas West Brom pada laga pekan ke-20.

Sempat dicadangkan ketika Man City melawan Sheffield United (1-0), Raheem Sterling kembali mencetak gol pada saat Manchester Biru melibas Burnley dengan skor 2-0.

Pemain kelahiran Kingston, Jamaika, itu pun berpeluang membuat catatan istimewa pada laga Liverpool vs Man City.