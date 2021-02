LIVE NET TV, Siaran Langsung Liga Inggris Liverpool Vs Man City, Dapatkan Live Streamingnya Di Sini

TRIBUN-MEDAN.com - Petandingan big match akan tersaji malam ini antara Liverpool vs Manchetser City dalam lanjutan pekan ke-23 Liga Inggris, Minggu (7/2/2021).

Pertempuran antara Liverpool vs Manchester City akan dilangsungkan di Stadion Anfield, Minggu (7/2/2021).

Duel yang mempertemukan Liverpool vs Manchester City disiarkan langsung NET TV dan Mola TV pukul 23.30 WIB.

Namun laga ini juga bisa disaksikan via live streaming berbayar di Mola TV. Link live streaming Liverpool vs Man City bisa diakses di akhir artikel ini.

Selain itu, duel Liverpool vs Man City juga bisa ditonton via ive streaming gratis dari HP. Untuk link streaming gratisnya bisa diakses menjelang kick off. Ikuti perkembangan live streamingnya di www.tribun-medan.com.

Liverpool selaku tuan rumah mengusung misi bangkit setelah kekalahan mengejutkan dari Brighton dalam laga terakhirnya.

Kekalahan dari Brighton seakan belum mengobati kekecewaan Liverpool yang sebelumnya juga sempat dikalahkan Burnley di kandang sendiri.

Dua kekalahan beruntun dalam laga kandang menjadi pemandangan yang tak biasa dilakoni oleh pasukan Jurgen Klopp.

Alhasil laga melawan Manchester City akan menjadi titik terberat bagi Liverpool untuk membalikkan keadaan.

Bukan perkara mudah bagi Liverpool untuk bisa menjungkalkan Manchester City di Stadion Etihad edisi kali ini.

