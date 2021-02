Ternyata Melaney Ricardo Pernah Berniat Cerai dari Tyson Lynch Tahun 2020 Lalu, Ini Alasannya Batal

Sudah 11 Tahun Jadi Istri Tyson Lynch, Melaney Ricardo Bongkar Hal Paling Sulit Saat Jalani Pernikahan: Pegang Komitmen untuk Menikah Sekali Seumur Hidup Bukan Hal yang Mudah.

TRIBUN-MEDAN.COM - Lika-liku bahtera rumah tangga Melaney Ricardo dan Tyson James Lynch terbilang tak mudah.

Pasalnya, nyaris 11 tahun menjalin rumah tangga, Melaney Ricardo mengaku sempat ingin meninggalkan Tyson.

Keinginan Melaney Ricardo pergi dari Tyson sempat ada di benaknya pada tahun 2020 lalu.

Namun, niatan tersebut urung dilakukan lantaran Melaney Ricardo teringat akan janjinya sehidup semati dengan Tyson.

Terlebih perjalanan kehidupan keduanya yang dirajut sejak 31 Juli 2010 itu kian bahagia setelah dikaruniai dua orang anak, yakni Chloe Valentine Lynch dan Courage Jordan Lynch.

Dilansir dari laman Tribunnewsmaker.com, wanita keturunan Batak itu mengaku ingin berpisah dari sang suami, seperti yang diungkapkannya lewat vlog berjudul 'Pengakuan! Melaney dan Tyson Sempat Hampir Berpisah di 2020'.

"Di tahun 2020, it crossed my mind couple of times to leave Tyson, bukan divorce, bukan bercerai, tapi just leave him to split up for a while," ujar Melaney Ricardo, Minggu (7/2/2021).

Padahal, diakui Melaney Ricardo suaminya tak pernah mengatakan ingin bercerai.

Keinginan Melaney untuk bercerai muncul lantaran ia berpikir hidupnya bisa bahagia tanpa Tyson.