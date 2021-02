Nia Ramadhani Curhat Pengalaman Pahit hingga Diteror Netizen Usai Jadi MC :Gua Jadi Sangat Bersyukur

Nia Ramadhani Curhat Dapat Pengalaman Pahit hingga Diteror Netizen Usai Jadi MC : Gua Malah Jadi Sangat Bersyukur

TRIBUN-MEDAN.com- Nia Ramadhani dinilai kurang cekatan saat menjadi host dan tak bisa mengimbangi suami Nagita Slavina.

Dari aksinya, Nia Ramadhani kemudian banjir cibiran dari warganet yang menilainya gagal menjadi pembawa acara.

Mendapat pengalaman yang cukup pahit, Nia sendiri malah semakin bersyukur dengan apa yang ia hadapi.

"Intinya gua malah jadi sangat bersyukur dengan kejadian itu gitu," tutur Nia Ramadhani di program Nyonya Boss Trans TV, dikutip Grid.ID Minggu (7/2/2021).

Raffi Ahmad dan Nia Ramadhani saat menjadi host di TikTok Awards Indonesia 2020 (Instagram/@raffinagita1717)

Nia menerima sepenuhnya kekurangan yang ia tunjukan saat menemani mantan Laudya Cynthia Bella di atas panggung.

Istri Ardi Bakrie ini tak ragu mengungkapkan bahwa kegagalan tersebut semua murni kesalahannya.

"Jadi kalau ada orang yang, 'Masa kayak gitu aja gak bisa?' Ya emang mereka ngelihat mereka ada di atas gua," tutur kata Nia menyampaikan.

"Gua masih segini, jadi ada something wrong with me. Gak sama orang lain enggak," sambungnya menambahkan.

Nia Ramadhani dan Raffi Ahmad (YouTube/ Rans Entertainment)

Adapun, Nia mengungkapkan bahwa ia menyerahkan segala urusannya kepada sang Kuasa.

Rahasia tersebutlah yang membuatnya tenang dalam mendapatkan cobaan.

"Kalau lo ada maslah serahin semua sama yang di atas, gak usah worry lagi, udah just jalanian your life yang biasa, tapi juga usaha, itu semua udah diatur," ungkap Nia.

"Dari kacamata dunia itu berat, dalam hati gua lega, karena Tuhan beri tahu apa yang gua dapat dari ini," imbuhnya memaparkan.

(*)

