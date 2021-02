JADWAL Siaran Langsung Liga Champions Barcelona vs Paris Saint-Germain, Atletico Madrid vs Chelsea 

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Champions babak 16 besar menyajikan laga menarik, di antaranya duel Barcelona vs Paris Saint-Germain (PSG), RB Leipzig vs Liverpool, FC Porto vs Juventus, Atletico Madrid vs Chelsea, Lazio Vs Bayern München, Atalanta Vs Real Madrid, Borussia Monchengladbach vs Manchester City.

Siaran langsung dan Live Streaming SCTV dijadwalkan bakal menayangkan beberapa laga pilihan sebagaimana fase sebelumnya di ajang Liga Champion musim ini.

Adapun update kabar terbaru, leg 1 babak 16 besar Liga Champions antara RB Leipzig vs Liverpool secara resmi akan dilaksanakan di Stadion Puskas Arena, Budapest, Hongaria.

Duel tersebut awalnya akan digelar di markas RB Leipzig yaitu Red Bull Arena pada Selasa 16 Februari waktu setempat atau Rabu (17/2/2021) dini hari WIB.

Berikut Jadwal Liga Champions babak 16 besar selengkapnya:

Klub Peserta Liga Champions (uefa.com)

Rabu 17 Februari 2021 Pukul 03.00 WIB (Leg 1)

Barcelona Vs Paris Saint-Germain

RB Leipzig Vs Liverpool

Kamis 18 Februari 2021 Pukul 03.00 WIB (Leg 1)

FC Porto Vs Juventus