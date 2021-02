LINK Siaran Langsung Juventus Vs Inter Milan, Nerazzurri Tekad Tampil Mati-matian

Gelandang Udinese dari Jerman Tolgay Arslan menangani gelandang Chili Inter Milan Arturo Vidal (kiri) selama pertandingan sepak bola Serie A Italia Udinese vs Inter Milan pada 23 Januari 2021 di stadion Friuli di Udine.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan duel sengit babak semifinal Coppa Italia antara Juventus vs Inter Milan, Rabu (10/2/2021) dini hari.

Duel antara Juventus vs Inter Milan akan berlangsung di Stadion Allianz, Turin, Selasa (9/2/2021) waktu setempat atau Rabu (10/2/2021) dini hari WIB

Laga Juventus vs Inter Milan disiarkan langsung TVRI pukul 02.45 WIB. Laga ini juga bisa diakses via live streaming. Link streaming siaran langsung Juventus vs Inter Milan tersedia di akhir artikel ini.

Dalam duel nanti, Inter Milan siap tampil habis-habisan saat berjumpa Juventus pada leg kedua Coppa Italia 2020-2021.

Bagi Nerazzurri, laga leg kedua Coppa Italia melawan Juventus ini akan menentukan nasib mereka apakah bisa melaju ke partai puncak atau tidak.

Sebab, Inter Milan saat ini tertinggal agregat dengan skor 1-2 di leg pertama.

Klub berjulukan I Nerazzurri itu harus mampu meraih kemenangan dengan margin skor lebih dari dua gol, jika ingin tampil di partai puncak.

Di sisi lain, Juventus hanya perlu meraih hasil seri untuk menyingkirkan Inter Milan. Pelatih Inter Milan Antonio Conte menegaskan, bahwa mereka mengusung misi bangkit.

Antonio Conte mengatakan, laga leg kedua nanti mereka siap tampil habis-habisan demi lolos ke final Coppa Italia.

"Terlepas dari kemenangan, siapapun yang mengenakan jersey ini memiliki kewajiban untuk membuat bangga para fans kami, ini harus selalu menjadi misi kami," kata Conte dalam konferensi pers dikutip dari situs resmi Inter Milan.