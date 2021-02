Telkomsel Hadirkan BTS Berteknologi Go Green Fuel Cell

Tribun Medan/HO

Telkomsel mulai mengaplikasikan sumber energi ramah lingkungan dalam pengoprasian BTS Go Green Fuel Cell. Teknologi Fuel Cell sendiri dapat memproduksi energi listrik dengan gas buang berupa uap air (zero emission). Saat ini ada sekitar 95 BTS Go Green Fuel Cell yang diaplikasikan di wilayah Sumatra Utara (Sumbagut).