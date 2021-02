JADWAL Liga Italia Pekan Ini, AC Milan Dapat Lawan Mudah, Inter Milan Vs Lazio, Napoli Vs Juventus

Zlatan Ibrahimovic beradu argumen dengan Romelu Lukaku pada laga perempat final Coppa Italia Inter Milan vs AC Milan di Stadion Giuseppe Meazza, Selasa (26/1/2021) atau Rabu dini hari WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Italia pekan 22 yang tayang lewat saluran TV RCTI dan TV Online Bein Sports 2 akan dimulai pada Sabtu, 13 Februari 2021 mendatang.

AC Milan akan menghadapi jadwal yang lebih mudah ketimbang dua pesaingnya Inter Milan dan Juventus.

Setidaknya ada tiga pertandingan menarik menanti di pekan 22 Liga Italia Serie A nanti, yakni Spezia vs AC Milan, Inter Milan vs Lazio dan Napoli vs Juventus.

Pada pekan ke 22 AC Milan akan duel dengan Spezia pada Minggu, (14/2/2021).

AC Milan sebagai pemuncak klasemen akan bertandang ke markas Spezia di stadion Alberto Picco.

Spezia saat ini diposisi 16 klasemen dengan 21 poin. Tim ini hanya lima menang, enam seri dan 10 kalah.

Melihat lawan tanding, AC Milan diprediksi berpeluang besar untuk mencuri tiga poin dari tuan rumah.

Belum lagi dimana fisik Juventus dan Inter Milan baru saja terkuras usai saling bentrok di semifinal Coppa Italia Rabu (10/2/2021) dini hari WIB.

Ditambah, AC Milan sukses meraih kemenangan besar atas Crotone pada pekan ke 21 dengan skor 4-0.

Tuan rumah memang tidak bisa diremehkan, apalagi tim ini juga menang pada laga ke 21 atas Sassuolo dengan skor tipis 2-1.