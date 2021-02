JADWAL Bola Liga Inggris Pekan ke-24, Harry Maguire Tekad Setan Merah Harus Ada Gelar Musim Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Inggris pekan ke-24 Premier League dimulai Sabtu (13/2/2021).

Ada Leicester vs Liverpool, Manchester City vs Tottenham, West Brom vs Manchester United.

Manchester United baru saja sukses memenangi laga kontra West Ham United pada babak 16 besar Piala FA 2020-2021.

Usai lolos ke babak 8 besar Piala FA, Manchester United kembali fokus ke Liga Inggris. Mereka akan melawat ke markas West Brom, Minggu (14/2/2021) malam WIB.

Kapten Manchester United, Harry Maguire, menegaskan dirinya bertekad untuk mengakhiri puasa gelar yang telah dialami Setan Merah.

Kelolosan ke perempat final Piala FA menjadi sinyal positif bagi Setan Merah untuk merengkuh trofi musim ini.

Maklum saja, Man United belum sekali pun memenangkan gelar sejak terakhir mengangkat trofi Liga Europa pada 2017 bersama Jose Mourinho.

Tidak ada lagi gelar mayor yang menghiasi lemari trofi Man United sejak saat itu.

Padahal peluang untuk merengkuh gelar juara begitu terbuka bersama Ole Gunnar Solskjaer dalam satu musim terakhir.

Sejak diasuh Ole Gunnar Solskjaer, Man United gugur pada empat semifinal terakhir yang mereka lakoni.

