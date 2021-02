LIVE Streaming Barnsley Vs Chelsea Jam 03.00, Faktor Tuchel Bahagia di Stamford Bridge

(Live Streaming Barnsley vs Chelsea) Hasil Liga Inggris tadi malam, Thomas Tuchel gagal debut manis bersama Chelsea

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran bola lanjutan Piala FA malam ini akan tersaji duel Barnsley vs Chelsea, Kamis (10/2/2021) malam waktu setempat atau Jumat (12/2/2021) dini hari.

Duel Barnsley vs Chelsea di Piala FA berlangsung di Stadion Oakwell, pukul 03.00 WIB dini hari.

Pertandingan Barnsley vs Chelsea bisa disaksikan via live streaming RCTI+. Link live streaming Barnsley vs Chelsea bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Pelatih Chelsea, Thomas Tuchel, mengaku bahagia di Stamford Bridge karena bisa bekerja sama dengan gelandang tukang senyum, N'Golo Kante.

Thomas Tuchel, yang menggantikan Frank Lampard pada akhir Januari, membawa Chelsea tak terkalahkan dalam empat laga perdananya sebagai pelatih.

Kebahagiaannya ternyata tak berhenti di situ saja karena Tuchel juga sangat senang akhirnya bisa melatih gelandang yang selama ini ingin ia ajak kerja sama.

Pemain yang dimaksud juru taktik asal Jerman itu adalah sosok yang dikenal murah senyum, N'Golo Kante.

Kante sempat absen enam pertandingan untuk Chelsea setelah menderita cedera hamstring saat kalah 1-3 dari Manchester City di Liga Inggris Januari lalu.

Akan tetapi, ia kembali sebagai pemain pengganti dalam kemenangan terakhir Chelsea di Liga Inggris atas Tottenham Hotspur dan Sheffield United.

Kehadiran Kante sendiri merupakan suatu hal yang sangat berarti bagi Tuchel.