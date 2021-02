Agnez Mo: Menyeimbangkan antara karier, keluarga, dan percintaan bukan suatu hal yang mudah.

TRIBUN-MEDAN.COM - Penyanyi Agnez Mo mengaku pernah terjebak dalam sebuah hubungan asmara yang beracun atau toxic relationship.

Meski tak menyebutkan secara gamblang kapan dan dengan siapa kejadian tersebut berlangsung, Agnez merasakan betapa sulitnya keluar dari sebuah hubungan beracun.

"And gue pernah stay in the relationship a few years yang di mana it was full of betrayals, lies, yang gue harus kayak found out or whatever. And I was struggling to let that go," kenang Agnez seperti dikutip Kompas.com dari video Daniel Mananta Network, Jumat (12/2/2021).

(Beberapa tahun lalu saya menjalani hubungan yang penuh pengkhianatan, kebohongan, yang saya tahu begitu saja. Dan saya berusaha merelakan itu.)

Kepada Daniel, Agnez Mo mengaku memiliki kesalahpahaman dalam konsep loyalitas dalam sebuah hubungan.

Agnez Mo .(YouTube Daniel Mananta Network)

Ia merasa dirinya salah dan tidak loyal jika meninggalkan sebuah hubungan meski hubungan tersebut tak sehat.

"I still learning I have to let go a lot of times, and you can't be the savior in relatioship. If you try to save yourself in a toxic relationship, that's not a betrayal, that's also loyalty," ucapnya.

(Saya masih belajar merelakan beberapa kali. Kamu tidak bisa menjadi penyelamat hubungan. Jika kamu berusaha menyelamatkan diri dari sebuah hubungan beracun, itu bukan pengkhianatan, itu juga kesetiaan.)

Agnez Mo kini sudah tersadar bagaimana konsep loyalitas sebenarnya yang harus dijaga dari sebuah hubungan percintaan.