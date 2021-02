LIVE RCTI Jam 02.45 WIB Spezia Vs AC Milan, Ibrahimovic Bisa Ukir 2 Rekor Baru Bersama Rossoneri

TRIBUN-MEDAN.com - Dalam duel Spezia vs AC Milan lanjutan Liga Italia pekan ke-22, Zlatan Ibrahimovic berpeluang mencetak dua rekor baru.

I Rossoneri, julukan AC Milan, akan bertamu ke markas Spezia pada pertandingan pekan ke-22 kompetisi teratas Liga Italia, Serie A, musim 2020-2021.

Duel Spezia vs AC Milan bakal dilangsungkan di Stadion Alberto Picco pada Sabtu (13/2/2021) malam waktu setempat atau Minggu (14/2/2021) dini hari WIB.

Laga Spezia vs AC Milan disiarkan langsung RCTI kick off pukul 02.45 WIB. Pertandingan ini juga bisa disaksikan via live streaming gratis di RCTI+.

Menghadapi tuan rumah Spezia, AC Milan akan kembali bertumpu pada sosok Zlatan Ibrahimovic.

Pekan lalu, ketika I Rossoneri menang 4-0 atas Crotone, bomber gaek asal Swedia itu sukses membukukan dua gol.

Total, Ibrahimovic telah mengoleksi 14 gol dari 11 penampilan di Serie A musim ini.

Sedang dalam periode tajam, Zlatan Ibrahimovic pun punya peluang untuk mengukir dua rekor pada pertandingan Spezia vs AC Milan.

Mengutip Football Italia, rekor pertama yang bisa dipecahkan Ibrahimovic pada laga kontra Spezia adalah pemain tertua yang mampu mencetak 15 gol dalam satu musim Serie A.

Ibrahimovic yang kini berusia 39 tahun membutuhkan satu gol lagi untuk memecahkan rekor Silvio Piola pada musim 1951-1952.

